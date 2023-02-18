В Украине начались крупнейшие 3D-сейсморазведочные исследования

На западе Украины начались 3D-сейсморазведочные исследования, наиболее масштабные в государстве по данной технологии. Территория работ – более 1,5 тысячи квадратных километров.

Об этом сообщает пресс-служба "Укргазвидобування".

Начавшийся проект может предоставить возможность по-новому оценить перспективы нефтегазоносного региона Карпат.

"В частности, имеющиеся геологические данные указывают на перспективность освоения недр в этой местности на относительно больших глубинах. Благодаря 3D-сейсморазведке мы сможем создать подробные, информативные геологические модели обнаруженных залежей углеводородов и, как следствие, получить новые возможности для увеличения добычи газа на западе Украины", – рассказал директор по разведке и разработке "Укргаздобычи" Максим Витик.

Специалисты используют передовые международные практики геофизических исследований в сложных геологических условиях. Исследования направлены на получение новой информации о залежах углеводородов на глубинах до 5 км.

Ранее мы сообщали, что четыре населенных пункта Херсонской области до сих пор остаются без газа. Специалисты не могут осмотреть и определить объемы повреждения подземного газопровода из-за тотального заминирования территории.

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