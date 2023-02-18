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В российской Уфе произошел пожар на химическом заводе (видео)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
23
Время на прочтение
1 мин
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В российской Уфе произошел пожар на химическом заводе (видео)

В Московской области произошел сильный пожар / Фото: pixabay.com

Возгорание ликвидировали 16 единиц техники.

В пятницу вечером, 17 февраля, на складском помещении химического завода в российском городе Уфа произошел пожар.

Об этом сообщают местные в соцсетях и российские пропагандистские СМИ.

Инцидент произошел на заводе компании "Крезол", являющейся крупнейшим производителем химических реагентов и лабораторного оборудования в России.

В результате пожара никто не пострадал, возгорание ликвидировали 16 единиц техники.

Ранее мы сообщали о масштабном пожаре в Москве. В ночь на 14 февраля возгорание произошло якобы на территории автосервиса. На месте инцидента были слышны взрывы.

Также ТСН.ua информировал о пожаре в российской Коломне, в 120 километрах от Москвы. Там загорелся ангар на территории бывшего завода. Происшествие случилось напротив завода по производству "Искандеров" и снарядов для РСЗО и ПЗРК.

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Дата публикации
Просмотры
23
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