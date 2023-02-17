18 февраля — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 18 февраля, в православном календаре день памяти святой мученицы Агафьи. Родилась она в Палермо в семье благочестивых христиан. Тогда правил император Декия, известный своим жестоким отношением ко всем, кто верил в Бога. Когда язычники узнали о девушке, схватили ее и начали готовить в суд.

Поселили на время у женщины, у которой было пять дочерей. Они пытались совратить Агафью красивыми нарядами и украшениями, убедить отказаться от Христа. Однако христианка отказалась и готовилась к смертной казни.

Долго мучили палачи Агафью, однако Господь исцелял все ее раны. Затем наградил мученическим венцом и забрал к себе на небо. В ее честь в народе 18 февраля празднуют день Агафьи Голодухи.

Церковный праздник 18 февраля — день иконы Божией Матери "Взыскание погибших"

О том, когда появилась эта икона, достоверно не известно. Однако к ней верующие издавна обращаются как к последней надежде в тяжелое время. Есть историческая справка, что такие образы Богоматери являлись жителям современной Харьковщины 1700 года. Тогда икона помогла избавиться от страшной эпидемии холеры.

Также к этой иконе обращались девушки, которые хотели обрести свою любовь и удачно выйти замуж. А женщины просили защиты для своих детей. Помогала Божья Матерь также беднякам, больным и всем находящимся на пороге отчаяния.

Приметы 18 февраля

Народные приметы 18 февраля / Фото: Pexels

теплая и ясная погода означает, что в ближайшее время не будет похолодания;

идет снег к потеплению;

морозы – весна придет рано;

мороз, но нет снега – лето будет засушливым.

Что завтра нельзя делать

Особенно внимательно предки следили в этот день за домашним скотом. Нельзя было ее оскорблять или избивать. Особенно важной считалась корова. Верили, что иначе у нее пропадет молоко. После заката пытались не выглядывать в окно, чтобы не навлечь на дом нечистую силу.

Что можно делать завтра

К этому дню часто заканчивалось сено, поэтому скот мог умирать от голода. Чтобы уберечь коровок, крестьяне проводили специальные обряды. Также молились святой Агафьи, ведь верили, что она защитит дом от пожара. Шли в церковь и ставили свечу за здоровье.

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