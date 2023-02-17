18 лютого — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 18 лютого, в православному календарі день пам’яті святої мучениці Агафії. Народилася вона в Палермо у сім'ї благочестивих християн. Тоді правив імператор Декія, який був відомий своїм жорстоким ставленням до всіх, хто вірив в Бога. Коли язичники дізналися про дівчину, то схопили її та почали готувати до суду.

Поселили на деякий час у жінки, в якої було п'ять дочок. Вони намагалися спокусити Агафію красивими нарядами та прикрасами, переконати відмовитися від Христа. Однак християнка відмовилася і готувалася до страти.

Довго мучили кати Агафію, однак Господь зцілював всі її рани. Потім нагородив мученицьким вінцем і забрав до себе на небо. На її честь в народі 18 лютого святкують день Агафії Голодухи.

Церковне свято 18 лютого — день ікони Божої Матері "Стягнення загиблих"

Про те, коли саме з'явилася ця ікона, достовірно не відомо. Однак до неї віряни здавна звертаються, як до останньої надії у важкий час. Існує історична довідка, що такі образи Богоматері з'являлися жителям сучасної Харківщини 1700 року. Тоді ікона допомогла позбутися страшної епідемії холери.

Також до цієї ікони зверталися дівчата, які хотіли знайти своє кохання та вдало вийти заміж. А жінки просили захисту для своїх дітей. Допомагала Божа Матір також біднякам, хворим і всім тим, хто перебуває на порозі відчаю.

Прикмети 18 лютого

Народні прикмети 18 лютого / Фото: Pexels

тепла та ясна погода означає, що найближчого часу не буде похолодання;

йде сніг до потепління;

морози — весна прийде рано;

мороз, але немає снігу — літо буде посушливим.

Що завтра не можна робити

Особливо уважно предки слідкували цього дня за домашньою худобою. Не можна було її ображати чи бити. Особливо важливою вважалася корова. Вірили, що інакше у неї пропаде молоко. Після заходу сонця намагалися не визирати у вікно, щоб не накликати на будинок нечисту силу.

Що можна робити завтра

До цього дня часто закінчувалося сіно, тому худоба могла вмирати з голоду. Щоб уберегти корівок, селяни проводили спеціальні обряди. Також молилися святій Агафії, адже вірили, що вона захистить оселю від пожежі. Йшли до церкви та ставили свічку за здоров'я.

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