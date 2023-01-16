Великий пост 2023 года уже совсем скоро: из-за ранней Пасхи

Великий пост помогает верующим подготовить тело и душу к светлому празднику Воскресения Иисуса Христа. Он всегда заканчивается в канун Пасхи и длится семь недель. Когда начинается Великий пост 2023 года и что можно есть в этот период – читайте в материале ТСН.ua.

2023 Пасха считается ранней, ведь приходится на 16 апреля. Потому и Великий пост начнется уже совсем скоро. Традиционно он длится семь недель перед Воскресением Христовым. То есть в 2023 году он продлится с 27 февраля по 15 апреля.

Великий пост: что о нем нужно знать

Великий пост состоит из Четыредесятницы и Страстной седмицы. Последняя – это неделя накануне Пасхи. Четыредесятницу установили в честь сорокаденного поста, соблюдаемого Спасителем. Страстная же семиница чтит память последних семи дней Иисуса Христа перед распятием на кресте. В общем, Великий пост всегда длится семь недель, или 48 дней.

Церковь отмечает, что пост – это не только соблюдение ограничений в пище. Также верующие должны проводить эти дни в молитвах, размышлять о своей жизни и раскаяться в грехах.

Что можно есть в Великий пост 2023: меню по дням

Великий пост: что можно есть / Фото: Pexels

Следует обратить внимание, что соблюдать ограничения в пище могут только физически здоровые люди. Пост запрещен детям, беременным женщинам, старикам и тем, кто имеет какие-либо хронические заболевания.

Первую и последнюю неделю считаются самыми строгими. В понедельник, среду и пятницу в эти недели можно употреблять только те продукты, которые не подвергались термической обработке. Во вторник и четверг можно есть горячие блюда, но без растительного масла и только вечером.

Некоторые ослабления Церковь позволяет в субботу и воскресенье. Верующим разрешено употреблять горячую пищу с растительным маслом. А также погубить красное вино.

Последняя неделя поста, которая называется Страстная седмица, имеет особый день — пятницу. В этот день верующие могут есть только хлеб вчерашний и пить воду. А в субботу прием пищи вообще запрещен.

Во второй-шестой неделе меню по дням может выглядеть так:

Понедельник — завтраком можно заварить гречневую кашу на воде, на обед приготовить капустный суп и картофельные котлеты, на десерт съесть фрукты, а на ужин выпить чаю без сахара.

Вторник – утром можно съесть вкусную овсяную кашу, на обед – вермишелевый суп, салат из овощей, жемчужную кашу с грибами. От ужина лучше воздержаться.

Среда – начать день можно с рисовой каши, а на обед съесть грибы и салат из капусты. Ужин лучше пропустить.

Четверг – на завтрак отличным вариантом станет кукурузная каша и сухофрукты, на обед подойдет солянка и овощной салат, а на ужин – картофельное пюре и домашние приготовления.

Пятница – попробуйте ячневую кашу, сварите гороховый суп, а также сделайте фруктовый салат, на ужин можно полакомиться гречкой под грибной подливкой.

Суббота – начало дня будет прекрасным с винегретом, а на обед можно приготовить рисовую кашу с черносливом и курагой, на ужин можно сделать макароны и салат.

Воскресенье – овсяные хлопья на воде могут стать завтраком, на обед можно съесть постный борщ и жареный картофель, а на ужин отваренный рис с луком и морковью.

Вообще на Великий пост можно экспериментировать. Главное – исключить из меню все продукты животного происхождения. А это молоко, творог, сметана, яйца, мясо и рыба. Можете без проблем употреблять макароны, разные крупы, овощи и фрукты, сухофрукты и зелень, домашние приготовления и овощную консервацию.

Читайте также: