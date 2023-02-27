В Конгрессе рассказали, когда Украина может получить истребители F-16

Украинцы выиграют, когда получают то, что просили у партнеров, говорит Майкл Маккол.

Истребители F-16 могут появиться в Украине в решающий и поворотный момент войны.

Об этом заявил глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол в интервью ABC News.

По его словам, Конгресс будет продолжать оказывать давление на администрацию президента США Джо Байдена по передаче Украине упомянутых истребителей.

Маккол выразил надежду, что республиканцы и демократы смогут повлиять на Белый дом, чтобы тот согласился передать Украине ракеты большой дальности и F-16 в ожидании наступления оккупантов. Американский дипломат предполагает, что это вооружение может появиться в Украине в "решающем и поворотном" моменте войны.

"Когда мы даем им то, что они действительно могут использовать и о чем просили, они выиграют. Когда мы медленно идем и замедляем это дело, оно затягивается, а именно то, чего хочет Путин", — пояснил представитель Конгресса США.

Напомним, CNN со ссылкой на собственные источники сообщило, что США не будут блокировать поставки в Украину истребителей F-16 странами-союзниками, если они примут такое решение. Вашингтон якобы не против этого от международных партнеров

Президент Владимир Зеленский заявлял, кроме Польши, еще три страны Европы готовы учить украинских пилотов летать на F-16.

Ранее эксперт объяснил, как повлияют истребители F-16 на контрнаступление Украины.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.