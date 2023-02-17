Зеркальная дата 23.02.2023: прогноз астролога

23.02.2023 – зеркальная дата, которая волнует многих людей. В этот день открывается настоящий портал возможностей, важно не пропустить ни секунды драгоценного времени и успеть сделать как можно больше.

В феврале прошлого года в феврале было три зеркальных даты, главная из которых 22.02.22, после которой произошло вторжение российской армии в Украину. Однако, не стоит рассматривать только с негативной точки зрения зеркальные даты. В такие дни энергетический потенциал очень мощный, формируются особые обстоятельства, меняющие привычный ход вещей.

В нумерологии значение числа 23 трактуется двойственно. Двойка означает парность, восприятие, реакцию, а тройка – обмен и развитие, взаимодействие, совершенство. На человеческую жизнь оказывает непосредственное влияние нумерология и астрология. Одним из самых загадочных является число 23, которое систематически вносит изменения в жизни людей.

Двойка символизирует женское начало и пассивность, Луну и все ее фазы – новолуние, растущую фазу, полнолуние, фазу убывания и новолуние. Другими словами, 2 – это активное проявление того, что находится в потенциальном состоянии, но само не заявляет о себе, не оказывает влияния на окружающий мир. Это образ самой природы, а также времени, как линейности в нашем восприятии.

Тройку символически можно представить тремя точками и если их соединить, представляют собой треугольник, но вследствие обмена и смешения, это может быть треугольник активный (вершина фигуры вверху) или пассивный, когда вершина оказывается направленной вниз.

В любом случае, тройка символизирует развитие и рост взаимодействия, так как через любой треугольник можно провести плоскость, а в случае с двойкой – это две точки, просто отрезок. Влияние этих двух цифр является взаимоисключающим, конфликтным, поскольку спокойная двойка вынуждена следовать по пути активной тройки. Число 23 наполнено обилием внутренних противоречий.

Значение числа 23 соответствует результатам совокупного влияния двойки, тройки и суммирующей пятерки (2+3 = 5). Пятерка – это прорыв, собственная осознанность. Над силами простых видов энергии – стихиями, встает осознанная личность – человек, который в своем развитии готов идти дальше, чем составляющие Природы – растения, камни и животные. Через 5 точек можно построить пятиконечную звезду. Оставаясь частью самой природы, т.е. обладая инстинктивной энергией проявления, человек хочет стать выше, чем просто животное. Это стремление приводит к появлению веры – человек отрывается от низшего уровня развития и стремится ввысь, к духовности, осознанности, знаниям. Пять – это так называемый 5 -й элемент, в метафизике восточных учений – это эфир, в понимании современного направления – это сам человек, как личность. Он способен развить в себе именно те качества 2, 3, 5, которые будут прекрасно дополнять и усиливать друг друга.

Зеркальная дата 23.02.2023 принесет кардинальные перемены всем людям, поможет понять, как нейтрализовать отрицательные обстоятельства и привнести равновесие в жизнь. Очень важный день для тех, кто родился 23 числа любого месяца, многие обнаружат, что все, наконец-то встало на свои места. Начнется очередной этап жизни, появится новое поле для деятельности.

К позитивным характеристикам числа 23 можно отнести предприимчивость, свободолюбие, талант, общительность, отличная интуиция и высокий уровень энергетики. А к негативным – импульсивность, конфликтность, эгоцентризм, мелочность, непостоянство. Какие из них возобладают – зависит от самого человека. Поэтому 23 – еще и число личности (2+3= 5), "сделавшей" себя самостоятельно, в соответствии с собственным свободным выбором.

Числа правят миром – так говорил Пифагор. Энергия числа 23 является ключевой, даже мистической. Сакральное значение 2 и 3 несет в себе глубокий смысл. Иллюминаты в древние времена очень часто использовали именно эти числа в своих обрядах.

Человек получает от отца и от матери по 23 хромосомы, определяющие его наследственные признаки.

Конец света, согласно верованиям индейцев майя, наступит именно 23-го.

В латинском алфавите 23 буквы. Столько же и в еврейском, и ряде других мировых языков.

Важно, что 2, деленное на 3, дает 0,666, что, по мнению мистиков, является числом сатаны. Именно с этим числом связаны ужасающие события в Хиросиме, которая была разбомблена 6 августа 1945 года (6+8 +4+5 = 23).

Наклон земной оси относительно плоскости вращения планеты составляет чуть больше 23 градусов.

Самая яркая звезда неба, Сириус, в 23 раза ярче Солнца.

Длина десятичной записи факториала числа 23 равна 23.

В теле человека 23 межпозвоночных хряща.

Кровь совершает полный оборот в организме за 23 секунды.

В руке человека 23 сустава.

Юлию Цезарю убийца нанес именно 23 ножевых удара.

Писатель, философ и исследователь теорий заговора Роберт Антон Уилсон называет Уильяма Берроуза "первооткрывателем" загадки числа 23. По словам Берроуза, около 1960 года он познакомился в Танжере с неким капитаном Кларком, который как-то похвастался, что уже двадцать три года ходит по морю без единого происшествия. В тот же день судно Кларка попало в аварию, в результате которой погиб и он сам, и все, кто находился на борту. В тот же вечер, когда Берроуз размышлял о случившемся, по радио сообщили, что во Флориде разбился самолёт. Капитана звали Кларк, а номер рейса был 23. После этого жутковатого совпадения Берроуз начал коллекционировать странные происшествия, в которых фигурировало число 23.

Проявление мистики, связанной с числом 23, можно наблюдать и в фильмах. Например, в "Крепком орешке-3" поезд сошел с рельсов именно на 23-й станции, в "Твин Пикс" Лору Палмер убили 23 февраля. В 1998 году режиссером Гансом Шмидтом был снят фильм "Число 23". Он был основан на реальной истории. В нем рассказывается история молодых компьютерных хакеров, которые были просто одержимы числом 23.

Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что магическое число 23 неоспоримо оказывает влияние на многие аспекты человеческой жизни, наполняя ее необъяснимым и загадочным смыслом. С ним связаны многие знаковые исторические события, которые навсегда изменили ход истории.

23.02.2023 года является четвертый днем лунного месяца. Его символом является Древо познания добра и зла. Это период, когда мы начинаем видеть, какой эффект производят наши действия, когда еще не все потеряно, и ошибку можно исправить. Луна находится в Овне, что благоприятно для начинаний, активных действий, но опасность в том, что многие склонны принимать скоропалительные решения.

Чтобы избежать неприятностей, а также использовать потенциал зеркальной даты максимально эффективно, выбирайте сторону добра, мира и света. Избегайте споров и конфликтов, не реагируйте на провокации. Продолжайте начатые дела, поддерживайте и сохраняйте сам принцип жизни, а прежде чем принять важное решение, десять раз подумайте. Помнить о такте и дипломатичности. День благоприятен для начала поездок или дальних путешествий.

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