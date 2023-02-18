Астрологічний прогноз на 18 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: розпочаті цього дня проєкти приречені на удачу, але оскільки йдеться про суботу, рекомендується зайнятися домашніми справами – наприклад, ремонтом. Спілкуватися з друзями чи родичами можна, тільки якщо у людини гарний настрій – поганий може спричинити конфлікт.

Символ дня: квітка лотоса.

Стихія дня Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: фіолетовий, бузковий, кубовий.

Щасливе каміння дня: арагоніт, андалузит, біломорит, молочний опал.

За якусь частину тіла відповідає: голова, очі.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, як правило, не є небезпечними та нетривалими, особливо якщо вчасно вжити необхідних заходів – звернутися до лікаря та почати лікування.

Харчування дня: необхідно відмовитися від м'яса та випічки, замінивши їх овочами, фруктами та соками.

Стрижка дня: стрижка, зроблена цього дня, додасть шарму та чарівності.

Дачні роботи дня: можна сіяти насіння на розсаду, головне, їх не заливати – вологи вони сьогодні не потребують.

Магія та містика дня: день підходить для жіночої магії – ворожби, приворотів та відворотів.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть відкрити перед людиною картину майбутнього – вона може дізнатися, що на неї чекає.

Табу дня: не можна нічого ламати та руйнувати.

Афоризм дня: "Краще не боятися, лежачи на соломі, ніж бути на сполох на золотому одрі" (Епікур).

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