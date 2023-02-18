Три знака Зодиака, которым сегодня можно начинать ремонт

Нынешние лунные сутки благоприятны только для созидания – любое разрушение, осуществленное в это время, не только нежелательно, но и наказуемо – расплата не заставит себя долго ждать, так что рисковать не стоит. Ну а поскольку на календаре выходной день, то лучшим созидательным занятием станут домашние хлопоты – например, ремонт.

Сегодня, 18 февраля, начинать ремонт можно представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такое преображение собственного дома особенно желательно.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, как самый домашний знак Зодиака, постоянно занимаются усовершенствованием своего жилья, но никогда не бывают до конца довольными полученным результатом. Сегодня у представителей знака сложатся благоприятные – как моральные, так и материальные – условия для того, чтобы внести в свое жилище коренные перемены, то есть, полноценный и качественный ремонт.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы прилагают массу усилий для того, чтобы их жилье было самым стильным – во всяком случае, в кругу их друзей и знакомых, и чаще всего им это удается. Вот и сегодня представители знака решат внести кое-какие перемены, которые, на их взгляд, улучшат внешний вид их дома или квартиры. Возможно, это будут новые обои или супермодный текстиль – они прекрасно разбираются в новых трендах.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы любят украшать свой дом произведениями искусства, в которых – надо отдать им должное – прекрасно разбираются. Велика вероятность того, что они приобретут на барахолке или в антикварном магазине нечто совершенно замечательное, подо что необходимо будет срочно переделать интерьер. С этой задачей представители знака справятся на отлично, если начнут ремонт сегодня.

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