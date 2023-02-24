Польща готова навчати українських пілотів на F-16, але є нюанс - Моравецький

Моравецький наголосив, що "дуже важливо, аби українське небо нарешті було безпечне".

Польща готова проводити в себе навчання для українських пілотів на винищувачах F-16, але таке рішення треба узгодити в ширшій коаліції із союзниками.

Про це повідомив у Києві польський прем'єр Матеуш Моравецький під час пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю, 24 лютого.

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"Якщо говорити про те, що готові ми навчати українських пілотів на F-16, то так, ми готові до проведення таких навчань на винищувачах F-16 у Польщі. Дуже важливо, аби українське небо нарешті було безпечне" - заявив прем'єр Польщі.

Винищувачі Україні від західних партнерів

У п'ятницю, 24 лютого, в Міноборони Британії заявили про готовність постачати літаки союзникам, аби ті вони могли передати Україні свої старі радянські винищувачі. Зокрема, йдеться про МіГ-29 або Су-24.

Напередодні про готовність передати Україні радянські МіГ-29 повідомляв президент Польщі Анджей Дуда. Він пояснив, що передавання українським військовим сучасних винищувачів зайняло б багато часу через навчання пілотів.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба раніше запевнив, що питання про передавання Україні винищувачів буде вирішено позитивно, але з огляду на його складність, це займе певний час.

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