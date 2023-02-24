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Швеція надасть Україні 10 танків Stridsvagn - Spiegel

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Швеція надасть Україні 10 танків Stridsvagn - Spiegel

Рішення про це Швеція може озвучити вже сьогодні, 24 лютого.

Швеція, ймовірно, надасть Україні десять танків Stridsvagn 122.

Про це пише Spiegel.

Як зазначає видання, Стокгольм хоче надати десять танків Type 2A6 і 2A5 Leopard для планового оснащення двох українських танкових батальйонів. 

У Міністерстві оборони Швеції зауважили, що деталі нового пакету допомоги Україні озвучать в другій половині дня.

Зброя для України

Напередодні у Данії заявили про ймовірність надання Україні винищувачів. 

Тим часом, прем’єр-міністр Ріші Сунак має намір закликати партнерів збільшити спроможність України зупинити російські сили.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не має жодних фактів надання летальної зброї Китаєм Російській федерації.

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Дата публікації
Перегляди
845
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