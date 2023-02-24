Швеция предоставит Украине 10 танков Stridsvagn — Spiegel

Решение об этом Швеция может озвучить уже 24 февраля.

Швеция, вероятно, предоставит Украине десять танков Stridsvagn 122.

Об этом пишет Spiegel.

Как отмечает издание, Стокгольм хочет предоставить десять танков Type 2A6 и 2A5 Leopard для планового оснащения двух украинских танковых батальонов.

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В министерстве обороны Швеции отметили, что детали нового пакета помощи Украине озвучат во второй половине дня.

Оружие для Украины

Накануне в Дании заявили о возможности предоставления Украине истребителей.

Тем временем премьер-министр Риши Сунак намерен призвать партнеров увеличить способность Украины остановить российские силы.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что у Украины нет никаких фактов предоставления летального оружия Китаем Российской федерации.

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