"Впадает в конспирологический бред": эксперт объяснил, что у Путина общего с Гитлером

Президента Владимира Путина довольно часто сравнивают с Гитлером, который вплоть до апреля 1945 года верил в свою победу.

Насколько целесообразно такое сравнение и почему Путин верит в то, что он обладает какими-то силами, чтобы условно воплотить свой план по возрождению СССР, объяснил политолог, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" и преподаватель КНУ имени Т. Шевченко Петр Олещук.

"Это достаточно сложный вопрос, предусматривающий много соответствующих элементов, много составляющих. Действительно, во многом Путин напоминает Гитлера, в том числе и такими особенностями, как отсутствие системного образования, которое заменяют чтение какой-то конспирологической литературы, это и мистицизм, приверженность мистическим знакам. То есть параллелей можно проводить много. Я считаю, что здесь главное следующее: Путин, длительное время проводя такую агрессивную политику, не сталкивался с достаточно серьезным сопротивлением. Опыт Путина велик, например, агрессия против Грузии, Украины, аннексия Крыма, в конце концов ,геноцид собственного народа на территории России и на Северном Кавказе. Логика у Путина следующая: они рано или поздно пойдут со мной на договоренности. У меня большое государство, у меня много газа. Они все равно слабые, а я сильный. Я сильный, потому что я неизменный диктатор и никто меня подвинуть не может. А у них постоянно какие-то выборы", – отметил эксперт.

С точки зрения Путина, выборы – это слабость. Потому что это постоянно какая-то смена власти, приходят новые люди и они постоянно вынуждены отвечать перед избирателями, что-то им обещать, считает Олещук.

"Путин считает, что у него неограниченная постоянная власть, а Украина не может все ресурсы бросать на войну, как это делает он. По его логике, рано или поздно он все равно победит, нужно просто подождать и больше разобраться с внутренними врагами. Я вижу, что он, как и все диктаторы, впадает в этот конспирологический бред. Мы видим, как в России усиливаются репрессии по совершенно идиотским причинам, вроде того, что кто-то прочитал в Интернете какой-то комментарий и т.д. Очевидно, что этот страх усиливается, потому что боятся этих самых внутренних врагов, заговоров. Я думаю, что ключевая причина в том, что Путин считает, что в рамках его сознания он силен, а все остальные слабые, он считает, что исторически он прав, несмотря на все жертвы. Это природа любой неограниченной диктатуры — диктатор рано или поздно отрывается от реальности и начинает жить в собственном вымышленном мире. Интересы обычных людей его не интересуют. Все это в полной мере отражает Путин, как мне кажется", — добавил он.

Напомним, британский военный аналитик Майкл Кларк заявил, что, несмотря на отсутствие признаков переворота в РФ, напряженность внутри Кремля присутствует. И она постоянно растет из-за провалов на фронте.

Ранее политолог Джейсон Джей Смарт заявил, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин может устроить государственный переворот в России и отобрать власть у Путина.

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