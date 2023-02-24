Британия готова передать истребители странам ЕС, которые отправят Украине советские самолеты

Уоллес уточнил, что речь идет о советских МиГ29 или Су-24.

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил о готовности его государства поставлять самолеты европейским союзникам, чтобы они могли передать Украине свои старые советские истребители.

Об этом сообщает CNN.

Уоллес заверил, что Украина сможет быстрее извлечь выгоду от истребителей, если страны ЕС передадут ей советские самолеты, например МиГ29 или Су-24.

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"Если они (страны ЕС – ред.) хотят их (самолеты – ред.) передать, мы можем использовать наши истребители для обеспечения их безопасности", – сказал британский министр обороны.

Уоллес также проинформировал, что его государство работает над восстановлением своих запасов боеприпасов и ищет альтернативные цепочки поставок. Он отметил, что эти запасы исчерпаны после вторжения России в Украину.

"Эта война в Украине и то, как Россия воюет, показали всему Западу, что наши запасы в течение последних трех десятилетий часто несли на себе основное бремя сокращения обороны, и мы должны их восстановить", — рассказал глава Минобороны Британии.

Напомним, ранее о готовности передать Украине советские МиГ-29 заявил президент Польши Анджей Дуда. Он пояснил, что передача Киеву современных истребителей заняла бы много времени из-за обучения пилотов.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заверил, что вопрос о передаче Украине истребителей будет решен положительно, но учитывая его сложность, это займет некоторое время.

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