Первые танки Leopard уже в Украине — Дуда

По его словам, премьер Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Киев сегодня, 24 февраля, привез для Украины первые танки Leopard.

Об этом лидер Польши сообщил на заседании Совета национальной безопасности Польши.

"Премьер-министра Матеуша Моравецкого нет с нами на сегодняшней встрече, но я могу сказать, что это отсутствие оправдано. В последние дни мы разговаривали с премьер-министром... и сейчас я счастлив, что он уехал в Киев, чтобы доставить в Украину наши первые "Леопарды", как первые танки из этой "танковой коалиции", инициаторами которой мы являемся с первых дней", — сказал Дуда.

Лидер Польши добавил, что рад иметь пальму первенства в появлении этих современных танков на украинской земле.

"Стоит заметить, что сегодняшний день не случайный — сегодня годовщина российского вторжения в Украину. Что касается Украины, я также рад, что мы можем решить все вопросы, связанные с их безопасностью, прежде всего военной", — сказал Дуда.

Напомним, ранее Bloomberg сообщил, что первые немецкие танки Leopard 2 от Польши могут отправиться в Украину уже сегодня, 24 февраля. Мол, это анонсирует Матеуш Моравецкий во время визита в Киев.

Кроме того, ранее посол Германии в Украине Анка Фельдгузен говорила, что в апреле Украина получит серьезное количество танков.

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