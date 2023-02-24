Первые танки Leopard уже в Украине — Дуда

Президент Польши Анжей Дуда сообщил, что первые германские танки Leopard уже находятся на территории Украины.
По его словам, премьер Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Киев сегодня, 24 февраля, привез для Украины первые танки Leopard.
Об этом лидер Польши сообщил на заседании Совета национальной безопасности Польши.
"Премьер-министра Матеуша Моравецкого нет с нами на сегодняшней встрече, но я могу сказать, что это отсутствие оправдано. В последние дни мы разговаривали с премьер-министром... и сейчас я счастлив, что он уехал в Киев, чтобы доставить в Украину наши первые "Леопарды", как первые танки из этой "танковой коалиции", инициаторами которой мы являемся с первых дней", — сказал Дуда.
Лидер Польши добавил, что рад иметь пальму первенства в появлении этих современных танков на украинской земле.
"Стоит заметить, что сегодняшний день не случайный — сегодня годовщина российского вторжения в Украину. Что касается Украины, я также рад, что мы можем решить все вопросы, связанные с их безопасностью, прежде всего военной", — сказал Дуда.
Напомним, ранее Bloomberg сообщил, что первые немецкие танки Leopard 2 от Польши могут отправиться в Украину уже сегодня, 24 февраля. Мол, это анонсирует Матеуш Моравецкий во время визита в Киев.
Кроме того, ранее посол Германии в Украине Анка Фельдгузен говорила, что в апреле Украина получит серьезное количество танков.
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