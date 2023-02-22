Испания передаст Украине шесть танков Leopard

Шесть боевых танков Leopard 2 Украине планирует предоставить Испания. В будущем такое вооружение нашему государству могут отправить еще больше.

Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

Как говорится, о передаче техники во время выступления перед испанскими парламентариями заявила Министр обороны Испании Маргарита Роблес. Она отметила, что танки будут переданы после того, как они будут отремонтированы.

Испания имеет более 100 танков Leopard 2 стандартной модели, на которых украинские военные могут проходить подготовку. Около половины из них находятся в североафриканских анклавах Сеута и Мелилья. Еще чуть больше 50 законсервированы на военной базе в Сарагосе.

Напомним, что Германия рассчитывает передать Украине танки Leopard 2A6 в последнюю неделю марта. Министр обороны ФРГ Борис Писториус сказал, что ожидал согласия от большего количества стран по поставке танков в Украину. Однако министр отметил, что если прибавить немецкие танки, американские танки Abrams и британские танки Challenger, то "это очень много".

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