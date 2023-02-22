Беларусь начала учения пограничников — "будут бороться с партизанами и диверсантами"

В Беларуси стартовали двухнедельные учения пограничников, во время которых они будут "бороться с партизанами и диверсантами".

Об этом сообщает Еврорадио.

Как сообщает пресс-служба Госпогранкомитета РБ, проводится "проверка готовности к более частому проведению практических действий по развертыванию и функционированию пунктов контроля вне мест постоянной дислокации".

Согласно замыслу учений, для пограничников "создана сложная, динамичная обстановка, позволяющая максимально отработать слаженность действий подразделений".

Ситуация в Беларуси

В белорусском городе Орша военные учат школьников разгонять акции протеста. Так, белорусские военные в полной экипировке и собаками показывали школьникам, как пользоваться оружием и подавлять акции протеста.

Американский Институт изучения войны предупреждает, что Россия может оккупировать Беларусь. Аналитики предупреждают – если Запад позволит Путину сохранить незаконно захваченные регионы Украины, РФ сможет использовать как оккупированные белорусские, так и украинские территории, чтобы угрожать восточным границам НАТО.

С 21 февраля Польша закрыла последний пункт пропуска для белорусских грузовиков. Ограничения не распространяются на пассажирские перевозки на пограничном переходе в Тересполе.

В Беларуси утвердили казнь за "государственную измену".

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