Білорусь розпочала навчання прикордонників – "боротимуться з партизанами та диверсантами"

У Білорусі стартували двотижневі навчання прикордонників, під час яких вони "боротимуться з партизанами та диверсантами".

Про це повідомляє Єврорадіо.

Як повідомляє пресслужба Держприкордонкомітету РБ, проводиться "перевірка готовності до більш частого проведення практичних дій з розгортання та функціонування пунктів контролю поза місцями постійної дислокації".

Відповідно до задуму навчань, для прикордонників "створено складну, динамічну обстановку, яка дозволяє максимально відпрацювати злагодженість дій підрозділів".

Ситуація у Білорусі

У білоруському місті Орша військові навчають учнів розганяти акції протесту. Так, білоруські військові у повному екіпіруванні та з собаками показували школярам, як користуватися зброєю та придушувати акції протесту.

Американський Інститут вивчення війни попереджає, що Росія може окупувати Білорусь. Аналітики попереджають – якщо Захід дозволить Путіну зберегти незаконно захоплені регіони України, РФ зможе використати як окуповані білоруські, так і українські території, щоб загрожувати східним кордонам країн НАТО.

Від 21 лютого Польща закрила останній пункт пропуску для білоруських вантажівок. Обмеження не поширюється на пасажирські перевезення на прикордонному переході в Тересполі.

У Білорусі затвердили страту за "державну зраду".

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