Бельгия расследует действия корабля РФ, который мог шпионить в Северном море

Нидерланды недавно предупредили о рисках диверсий России в Северном море.

Бельгия расследует инцидент, связанный с "подозрительными действиями", вероятно, российского шпионского корабля, который был замечен у побережья Северного моря. Судно могло вести наблюдение за трубопроводами и инфраструктурой связи.

Об этом сообщают Reuters и AFP.

"Мы не знаем точных мотивов этого российского корабля, но не будем наивными. Особенно, если он ведет себя подозрительно рядом с нашими ветряными электростанциями, подводными газовыми и информационными кабелями и другой важной инфраструктурой", — сказал министр юстиции и Северного моря Винсент Ван Квинкенборн.

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Отмечается, что корабль был обнаружен в бельгийском Северном море еще примерно в середине ноября 2022 года после того, как поступило сообщение о его нахождении в территориальных водах Нидерландов и выключило транспондер – устройство, позволяющее судоходным органам идентифицировать и отслеживать суда.

Указывается, что в связи с войной РФ против Украины Бельгия внимательно следит за ситуацией, хотя присутствие российских кораблей в Северном море не запрещено.

"Проход этого судна, несомненно, следует рассматривать в более широком контексте войны в Украине", – говорится в заявлении министра.

Напомним, разведка Нидерландов 20 февраля заявила, что Россия нацелилась на инфраструктуру Северного моря.

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