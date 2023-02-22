Іспанія передасть Україні шість танків Leopard

Шість бойових танків Leopard 2 Україні планує надати Іспанія. У майбутньому такого озброєння нашій державі можуть відправити ще більше.

Про це повідомляє британський телеканал Sky News.

Як зазначається, про передачу техніки під час виступу перед іспанськими парламентаріями заявила Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес. Вона зазначила, що танки передадуть після того, як вони будуть відремонтовані.

Загалом, Іспанія має понад 100 танків Leopard 2 стандартної моделі, на яких українські військові можуть проходити підготовку. Близько половини з них перебувають наразі у північноафриканських анклавах Сеута та Мелілья. Ще трохи більше 50 законсервовані на військовій базі у Сарагосі.

Нагадаємо, що Німеччина розраховує передати Україні танки Leopard 2A6 в останній тиждень березня. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус сказав, що очікував згоди від більшої кількості країн щодо постачання танків до України. Однак міністр зауважив, що якщо додати німецькі танки, американські танки Abrams і британські танки Challenger, то "це дуже багато".

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