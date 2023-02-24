Генсек НАТО пригласил Зеленского на летний саммит

Столтенбер хотел бы видеть Зеленского на саммите НАТО в июле.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит Альянса, который состоится в июле.

Столтенбер во время пресс-конференции в эстонском Таллине выразил надежду, что Зеленский сможет прибыть на саммит лично.

"Я пригласил президента Зеленского посетить саммит НАТО в июле. Я очень надеюсь, что он сможет быть там лично, но, конечно, это зависит от ситуации, поскольку после полномасштабного вторжения в эту страну идет серьезная война", — заявил Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

Напомним, глава правительства Британии Риши Сунак заявил, что Украина присоединится к НАТО в будущем, но члены Альянса должны сфокусироваться на сегодняшней ситуации, чтобы убедиться, что у них есть план продолжать поддерживать украинскую безопасность.

Как уже сообщалось, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс видят признаки того, что Китай планирует отправить России вооружение для войны в Украине.

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