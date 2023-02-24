Генсек НАТО запросив Зеленського на літній саміт

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що запросив президента України Володимира Зеленського на саміт Альянсу, що відбудеться у липні.

Столтенбер під час пресконференції в естонському Таллінні висловив сподівання, що Зеленський зможе прибути на саміт особисто.

"Я запросив президента Зеленського відвідати саміт НАТО в липні. Я дуже сподіваюся, що він зможе бути там особисто, але, звісно, це залежить від ситуації, оскільки після повномасштабного вторгнення в цю країну триває серйозна війна", - заявив Столтенберг на спільній пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Нагадаємо, очільник уряду Британії Ріші Сунак заявив, що Україна приєднається до НАТО у майбутньому, але члени Альянсу повинні сфокусуватись на сьогоднішній ситуації, щоб переконатися, що у них є план продовжувати підтримувати українську безпеку.

Як вже повідомлялось, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс бачать ознаки того, що Китай планує надіслати Росії озброєння для війни в Україні.

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