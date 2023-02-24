"Шахтар" дізнався суперника в 1/8 фіналу Ліги Європи

Матчі цієї стадії відбудуться 9 і 16 березня.

У п'ятницю, 24 лютого, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи сезону-2022/23.

Свого суперника отримав зокрема і донецький "Шахтар", який у стикових матчах драматично переміг французький "Ренн".

Під час жеребкування "гірники" були серед восьми несіяних команд, які подолали раунд стикових поєдинків. Сіяними були вісім команд, які автоматично пробилися до 1/8 фіналу, посівши перші місця в групах Ліги Європи.

Волею жеребу команда Ігоря Йовічевича побореться за путівку до чвертьфіналу з нідерландським "Феєнордом".

Перший матч "гірників" з представником чемпіонату Нідерландів відбудеться 9 березня у Варшаві, а поєдинок-відповідь – 16 березня у Роттердамі.

Повні результати жеребкування дивіться за посиланням.

Матчі 1/8 фіналу Ліги Європи відбудуться 9 і 16 березня.

Фінал турніру запланований на "Пушкаш Арені" в Будапешті 31 травня 2023 року.

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