США оголосили новий пакет допомоги для України на 2 млрд доларів: що туди входить

Пентагон оголосив про новий пакет військової та фінансової допомоги Україні на загальну суму 2 мільярди доларів.
Міністерство оборони США у роковини повномасштабного вторгнення РФ, 24 лютого, оголосило про новий пакет Україні, який допоможе посилити протиповітряну оборону.
Про це йдеться у заяві Пентагону.
"Сьогодні Міністерство оборони США оголошує про новий пакет допомоги у сфері безпеки, щоб підтвердити непохитну підтримку хоробрих захисників України та зміцнити протиповітряну оборону України", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, Сполучені Штати нададуть додаткові безпілотники та обладнання для радіоелектронної боротьби та протидії БПЛА, а також запаси боєприпасів для артилерії з метою забезпечення високоточних ударів України проти російської агресії.
Новий пакет безпекової допомоги також включатиме:
- Додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- Додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм;
- Боєприпаси для ракетних систем з лазерним наведенням;
- Безпілотний авіаційний комплекс CyberLux K8;
- БПЛА Switchblade 600;
- БПЛА "Altius-600";
- БПЛА Jump 20;
- Засоби протидії БПЛА та виявлення засобів радіоелектронної боротьби;
- Засоби розмінування;
- Обладнання для забезпечення захищеного зв'язку;
- Фінансування навчання, технічного обслуговування та утримання.
Слід зазначити, що новий пакет допомоги надається в рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI). На відміну від пакетів озброєнь, які беруться безпосередньо з американських складів і можуть бути швидко відправлені в Україну, пакети USAI закуповуються або замовляються у промисловості.
"Це оголошення є початком процесу укладання контрактів на надання додаткових можливостей Збройним силам України", - додали у Пентагоні.
Нагадаємо, перші німецькі танки Leopard 2 від Польщі можуть відправитися до України вже сьогодні, 24 лютого. Ймовірно, що про це оголосить прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, який прибув до Києва з робочим візитом.
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