Польща може відправити до України танки Leopard 2 вже сьогодні - ЗМІ

Перші танки Leopard 2 від Польщі можуть відправитися до України вже сьогодні, 24 лютого.

Перші німецькі танки Leopard 2 від Польщі можуть відправитися до України вже сьогодні, 24 лютого. Є вірогідність, що про це заявить прем’єр-міністр Матеуш Моравецький, який прибув до Києва з робочим візитом.

Про це з посиланням на анонімні джерела пише видання Bloomberg.

Як зазначається, Матеуш Моравецький сьогодні в ході робочого візиту до Києва може оголосити про постачання нашій державі німецьких танків Leopard 2. Йдеться про 14 бойових машин, які обіцяв уряд.

Нагадаємо, що українські військові наразі навчаються в Польщі керувати танками Leopard 2. Військові будуть готові протягом місяця повернутися в Україну разом із танками.

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