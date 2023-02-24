Польша может отправить в Украину танки Leopard 2 уже сегодня — СМИ

Первые танки Leopard 2 от Польши могут отправиться в Украину уже сегодня, 24 февраля.

Первые немецкие танки Leopard 2 от Польши могут отправиться в Украину уже сегодня, 24 февраля. Есть вероятность, что об этом заявит прибывший в Киев с рабочим визитом премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Об этом со ссылкой на анонимные источники пишет газета Bloomberg.

Как отмечается, Матеуш Моравецкий сегодня в ходе рабочего визита в Киев может объявить о поставках нашему государству немецких танков Leopard 2. Речь идет о 14 боевых машинах, которые обещало правительство.

Напомним, что украинские военные учатся в Польше управлять танками Leopard 2. Военные будут готовы в течение месяца возвратиться в Украину вместе с танками.

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