"Шахтер" узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы

Матчи этой стадии состоятся 9 и 16 марта.

В пятницу, 24 февраля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы сезона-2022/23.

Своего соперника получил в том числе и донецкий "Шахтер", который в стыковых матчах драматично победил французский "Ренн".

Во время жеребьевки "горняки" были среди восьми несеяных команд, преодолевших раунд стыковых поединков. Сеяными были восемь команд, которые автоматически пробились в 1/8 финала, заняв первые места в группах Лиги Европы.

Волей жребия команда Игоря Йовичевича сразится за путевку в четвертьфинал с нидерландским "Фейеноордом".

Первый матч "горняков" с представителем чемпионата Нидерландов состоится 9 марта в Варшаве, а ответный поединок – 16 марта в Роттердаме.

Полные результаты жеребьевки смотрите по ссылке.

Матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 9 и 16 марта.

Финал турнира запланирован на "Пушкаш Арене" в Будапеште 31 мая 2023 года.

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