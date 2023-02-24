"Я советую всем прощаться с Путиным": Подоляк рассказал о первом дне войны

Советник Офиса президента Михаил Подоляк год назад, 24 февраля, приехал к главе государства и понял, что "мы все контролируем".

Правительство Украины было собрано год назад, 24 февраля, когда русские войска полномасштабно вторглись в нашу страну. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк первым делом встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом в студии ТСН в телемарафоне рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Я всем советовал: если будет начинаться война, включать 1+1, они анонсируют и расскажут, что будет дальше. Мне было намного проще, чем вам в этот день, потому что приехал в офис, поднялся на 4 этаж к президенту, увидел его глаза и понял, что мы все контролируем. Для меня все было иначе. Когда ехал на работу, то путь длился не 40 минут, как всегда, а два с половиной часа. У меня в голове было только одно: "главное, чтобы я увидел человека, который знает, что будет делать, являясь ключевым менеджером государства". Потому что я точно знал, что делать", — вспоминает Михаил Подоляк.

Уже после того, как он поднялся в кабинет, советник увидел президента, который четко контролировал ситуацию и давал задание.

“Проводил Совбез, на тот момент это было заседание, чтобы наработать определенные управленческие документы, четко и фиксированно говорящие с нашими партнерами. Тогда они как раз прощались, надо же позвонить и сказать: "Вы не хотите взять такси и где-нибудь поехать?". Президент очень четко, монотонно отвечал: "Давайте без такси, вы просто на этом такси передадите нам оружие". Тогда они думали, что мы шутим, а сегодня уже не знают, какое такси нужно нанять, чтобы передать нам все, что нужно передать. Затем я увидел, что четко было зафиксировано для правительства, что нужно делать – топливо, питание, медикаменты”, — добавил советник руководителя ОП.

Также он говорит, что была видна работа по модерации процесса с депутатами. Все это происходило до 9 утра.

“Где-то в 8:30 я спросил президента: “Так вероятно мы должны сказать людям, что мы понимаем, что происходит?”. В 8:45 мы провели первый брифинг и после этого все начало работать так: нужно было перестроить структуру получения информации, работу с военными, понять, что происходит на границах, оценить весь этот объем и где-то к середине дня уже было понятно, как это будет. проходить. Поэтому я ехал, будучи абсолютно уверенным, что я увижу в офисе и какие глаза будут у президента. Главное, чтобы не было очень много одновременных приказов, потому физически можно было бы не успеть их выполнить”, — подчеркнул Подоляк.

Отдельно он добавил, что если год назад мы говорили о Путине, что он "анонсирует что-то и это для всех важно, Путин рассказывает ленинскую историю создания Украины, после этого объявляет войну и это так страшно", то сегодня мы говорим: "Да зачем вы вообще смотрите этого Путина”.

"Я советую всем прощаться с Путиным, у него осталось очень мало времени", — сказал советник руководителя ОП.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, думал ли он, что выживет, когда в Украине началась полномасштабная война.

Читайте также: