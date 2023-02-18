Министр обороны Британии рассказал, когда Украина получит современные истребители Typhoon

Украина может получить от Британии современные истребители Typhoon, однако это произойдет, скорее всего, после окончания войны.

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что его страна готова передать Киеву современную авиацию. Однако ее обслуживание требует 150 техников на земле, поэтому Британия не готова отправить своих людей в Украину во время войны с РФ.

Об этом Уоллес рассказал в интервью Spiegel.

"Киев очень конкретно просит о боевой авиации, это хорошо известно. Мы очень четко сказали, что в скором времени приступим к обучению украинских пилотов реактивных самолетов здесь, в Великобритании, сначала на тренажерах. Но также понятно, что вопрос об истребителях, скорее всего, возникнет в среднесрочной перспективе", — отметил Уоллес.

Он объяснил, что обучение управлению современными истребителями требует много усилий и нескольких лет учений. По словам Уоллеса, для одного самолета нужно около 150 техников на земле, поскольку системы очень сложные, "но ни одна западная страна не хочет посылать своих людей в Украину, по крайней мере, пока в Украине продолжается война.

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"Быстрых поставок истребителей не будет, точно не на этом этапе войны, и я уверен, что не будет даже через шесть месяцев. Пройдет много времени, прежде чем кто-нибудь поставит истребители в Украину. Особенно такие современные самолеты, как Eurofighter, которые мы в Великобритании называем Typhoon. Они будут поставляться в Украину только после войны", – заявил Уоллес.

Он также добавил, что такого решения добились все западные партнеры.

"Тем не менее, будучи в принципе готовы сделать этот шаг в определенный момент, мы сигнализируем о нашей решимости помогать Украине столько, сколько это потребуется... Если в какой-то момент мы решим действительно отправить истребители, мы будем готовы. В отличие от боевых танков, с истребителями не будет задержек после принятия политического решения", — добавил Уоллес.

Напомним, ранее один из спикеров британского правительства заявил, что Британия пока не рассматривает поставки Украине истребителей. По его словам, это было бы непрактично, ведь Typhoon и F-35 очень сложны и для того, чтобы научиться управлять ими необходимые месяцы.

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