Как действовать при обстреле на улице: простые правила

Лучше всего прятаться в защищенном помещении.

Атаки россиян стали уже привычным явлением для украинцев. Однако до сих пор не все знают, как правильно действовать, если огонь артиллерии, минометные обстрелы, авиационные бомбардировки застали на открытой местности.

Есть несколько правил, следуя которым можно спасти свою жизнь, сообщает Military Media Center.

Что делать, если оказались на улице во время обстрела:

Немедленно ложитесь на землю. Ложиться нужно туда, где есть выступ или хотя бы в небольшое углубление

Закрывайте ладонями уши и откройте рот

Считайте секунды от залпа до падения снаряда и начинайте бежать в укрытие сразу после "прилета".

Что можно назвать укрытием

подвал

бомбоубежище

канавы и траншеи

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