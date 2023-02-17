Як діяти під час обстрілу на вулиці: прості правила

Найкраще ховатися у захищеному приміщенні.
Атаки росіян стали вже звичним явищем для українців. Однак досі не всі знають, як правильно діяти, якщо вогонь артилерії, мінометний обстріл, авіаційне бомбардування застали на відкритій місцевості.
Є кілька правил, дотримуючися яких можна врятувати своє життя, повідомляє Military Media Center.
Що робити, якщо опинились на вулиці під час обстрілу:
- Негайно лягайте на землю. Лягати потрібно туди, де є виступ або хоча б у невелике заглиблення
- Закривайте долонями вуха та відкрийте рот
Рахуйте секунди від залпу до падіння снаряда і починайте бігти в укриття одразу після "прильоту".
Що можна назвати укриттям
- підвал
- бомбосховище
- канави і траншеї
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