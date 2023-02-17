Як діяти під час обстрілу на вулиці: прості правила

Атаки росіян стали вже звичним явищем для українців. Однак досі не всі знають, як правильно діяти, якщо вогонь артилерії, мінометний обстріл, авіаційне бомбардування застали на відкритій місцевості.

Є кілька правил, дотримуючися яких можна врятувати своє життя, повідомляє Military Media Center.

Що робити, якщо опинились на вулиці під час обстрілу:

Негайно лягайте на землю. Лягати потрібно туди, де є виступ або хоча б у невелике заглиблення

Закривайте долонями вуха та відкрийте рот

Рахуйте секунди від залпу до падіння снаряда і починайте бігти в укриття одразу після "прильоту".

Що можна назвати укриттям

підвал

бомбосховище

канави і траншеї

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