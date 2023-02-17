Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як діяти під час обстрілу на вулиці: прості правила

Як діяти під час обстрілу на вулиці: прості правила

Фото: Associated Press

Найкраще ховатися у захищеному приміщенні.

Атаки росіян стали вже звичним явищем для українців. Однак досі не всі знають, як правильно діяти, якщо вогонь артилерії, мінометний обстріл, авіаційне бомбардування застали на відкритій місцевості.

Є кілька правил, дотримуючися яких можна врятувати своє життя, повідомляє Military Media Center.

Що робити, якщо опинились на вулиці під час обстрілу:

  • Негайно лягайте на землю. Лягати потрібно туди, де є виступ або хоча б у невелике заглиблення
  • Закривайте долонями вуха та відкрийте рот 

Рахуйте секунди від залпу до падіння снаряда і починайте бігти в укриття одразу після "прильоту".

Що можна назвати укриттям

  • підвал
  • бомбосховище
  • канави і траншеї

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
54
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація