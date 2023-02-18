Мешканців Прикарпаття попереджають про аварійні вимкнення світла: що відомо

Причина - поривчастий вітер.
В суботу, 18 лютого, в Івано-Франківській області можливі аварійні вимкнення світла. Адже в регіоні сильні пориви вітру.
Про це повідомили у пресслужбі "Прикарпаттяобленерго".
"Можливі аварійні вимкнення в мережах області. Причина - поривчастий вітер до 40 м/с", - наголошують в компанії.
Енергетики закликають мешканців не підходити до обірваних проводів, бо це смертельно небезпечно. Також наголошується, що повідомити про аварійну ситуацію або дізнатися орієнтовний час ліквідації аварії мешканці Прикарпаття можуть у VIBER-боті.
До слова, через загрозу масованої атаки на енергооб’єкти країни у суботу на Івано-Франківщині ввели графіки аварійних вимкнень електроенергії для усіх 10 черг. Але після того, як загроза зникла, було назад увімкнено споживачів, які були вимкнені по ГАВ.
Нагадаємо, 18 лютого через негоду в Україні оголосили штормове попередження. Швидкість поривів вітру у більшості областей сягатиме 17-22 м/с, у західних областях місцями до 25 м/с, а на високогір'ї Карпат – до 40 м/с.
Читайте також:
- Енергосистема повертається до нормальної роботи після превентивних відключень – "Укренерго"
- Прогноз погоди на 18 лютого: в Україні будуть снігопади та рвучкий вітер, температура - до +9°
- Дві російські ракети пролетіли небезпечно близько до Південноукраїнської АЕС - "Енергоатом"