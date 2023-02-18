Дві російські ракети пролетіли небезпечно близько до Південноукраїнської АЕС - "Енергоатом"

Росія вкотре вчинила акт ядерного тероризму.
Під час ранкової ракетної атаки у суботу, 18 лютого, дві російські ракети пролетіли над Південноукраїнською АЕС. Наголошується, що пролетіли небезпечно близько до ядерного об’єкту.
Про це повідомили в НАЕК "Енергоатом".
Ворожі об'єкти летіли у напрямку Миколаївщини.
"Під час чергової масованої ракетної атаки РФ на Південноукраїнській АЕС о 8:25 та 8:27 зафіксовані прольоти двох ворожих крилатих ракет. Повітряні об’єкти рухалися руслом Південного Бугу в напрямку м.Первомайськ й пролетіли небезпечно близько до ядерного об’єкту", - йдеться у повідомленні.
Наголошується, що знову була високою загроза поцілити в реактор. В "Енергоатомі" зауважують, що Москва знову здіснила "акт ядерного терроризму".
Компанія звернулася до МАГАТЕ. Зокрема, з вимогою, виведення військових формувань Росії з території Запорізької станції та встановлення безпольотної зони над усіма атомними об’єктами України.
Ракетна атака 18 лютого
Зранку близько 8:30 було оголошено повітряну тривогу. Спочатку "почервоніли" південні та центральні області. Згодом тривога поширилася на північ та захід. Згодом "червоною" стала вся територія.
Два вибухи прогриміли у Хмельницькому. У місті через ранковий удар є пошкодження житлових багатоповерхівок та навчальних закладів. Двоє людей отримали поранення.
Російські окупанти випустили по Україні чотири ракети. Два ворожих об'єкти знищили українські захисники. "Калібри" запускали з акваторії Чорного моря.
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