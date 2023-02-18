Атака на Хмельницький: влада розповіла про наслідки "прильотів"

У Хмельницькому через ранковий удар є пошкодження житлових багатоповерхівок та навчальних закладів. Двоє людей отримали поранення.

Про це повідомив мер міста Олександр Симчишин.

"У нас є пошкодження трьох навчальних заклади та близько 10 багатоповерхових житлових будинків. Десь півтисячі вікон і балконів знищено, пошкоджена частина техніка, зокрема один приватний транспортний засіб", - розповів мер.

За його словами, життю пораненим внаслідок атаки нічого не загрожує.

На місці "прильотів" працюють комунальні служби та рятувальники. Усуваються наслідки атаки.

"Тимчасово в окремих районах превентивно вимикали світло, але воно вже починає повертатися в домівки", – додав Симчишин.

Нагадаємо, у Хмельницькому під час повітряної тривоги прогриміли два вибухи.

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