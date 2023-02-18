Атака на Хмельницкий: власти рассказали о последствиях "прилетов"

Утром 18 февраля Россия запустила ракеты по Украине.
В Хмельницком из-за утреннего удара повреждения жилых многоэтажек и учебных заведений. Два человека получили ранения.
Об этом сообщил мэр города Александр Симчишин.
"У нас есть повреждения трех учебных заведений и около 10 многоэтажных жилых домов. Где-то полтысячи окон и балконов уничтожены, повреждена часть техники, в том числе одно частное транспортное средство", — рассказал мэр.
По его словам, жизни раненым в результате атаки ничего не угрожает.
На месте "прилетов" работают коммунальные службы и спасатели. Устраняются последствия атаки.
"Временно в отдельных районах превентивно выключали свет, но он уже начинает возвращаться в дома", – добавил Симчишин.
Напомним, в Хмельницком во время воздушной тревоги прогремели два взрыва.
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