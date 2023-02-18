Ранкова ракетна атака: ЗСУ збили половину випущених "Калібрів"

У суботу, 18 лютого, російські окупанти випустили по Україні чотири ракети. Два ворожих об'єкти знищили українські захисники.

Про це повідомили Повітряні сили.

"18 лютого російські окупаційні війська випустили по Україні чотири крилаті ракети "Калібр". Дві ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленн.

Наголошується, що окупанти запускали ракети з акваторії Чорного моря.

У ЗСУ зауважують, що загроза ракетних атак залишається. Тому просять дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, в Україні близько 8:30 було оголошено повітряну тривогу. Два вибухи прогриміли у Хмельницькому. Це підтвердила місцева влада.

ДТЕК через загрозу ракетної атаки запровадила екстрені відключення світла у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

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