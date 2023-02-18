КНДР пригрозила США та Південній Кореї через військові навчання

Північна Корея пригрозила "безпрецедентними і рішучими відповідями", якщо США та Південна Корея продовжать заплановані військові навчання.

Про це пише Reuters.

Так, у заяві, поширеній ЗМІ Північної Кореї, МЗС країни зазначило, що заплановані військові навчання Південної Кореї та США підвищують напруженість у регіоні. Також в МЗС заявили, що розглянуть можливість застосування додаткових військових заходів у випадку, якщо Радбез ООН під впливом США продовжить тиснути на КНДР.

Південна Корея та Сполучені Штати готуються до щорічних військових навчань у рамках зусиль щодо кращої протидії зростаючим ядерним і ракетним загрозам з боку Північної Кореї.

Уже наступного тижня у Вашингтоні вони проведуть навчання, спрямовані на покращення роботи ядерних активів Америки. Також у березні у Південній Кореї союзники проведуть регулярні весняні навчання "Щит свободи".

Нагадаємо, Північна Корея має намір продовжувати активно нарощувати та розвивати свій ядерний арсенал. Лідер країни Кім Чен Ин закликав до розробки нових міжконтинентальних балістичних ракет і більшого ядерного арсеналу для протидії загрозам з боку США.

Лідер Північної Кореї пообіцяв розробити нову міжконтинентальну балістичну ракетну систему, "основним завданням якої буде завдання швидкого ядерного контрудару".

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