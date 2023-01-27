Народжувати під обстрілами: скільки коштують пологи під час війни

Від початку повномасштабної війни Росії проти України в нашій державі народилося понад 130 тисяч малюків. Адже війна війною, а життя має тривати. Як підготуватися до пологів під час війни?

“Зараз я входжу в сьомий місяць вагітності. Я планувала завагітніти у 27 років, і ніяка війна для мене не стала перешкодою, – Анжела Заїка очікує, мабуть, найщасливішої миті у своєму житті. – Планую народити в пологовому і сподіваюся, що це в мене вийде. Але дитинка не обирає, коли їй народжуватися, тому мені потрібно бути готовою до всіх сценаріїв розвитку подій”.

“Прорахуйте різні шляхи розвитку подій: якщо пологи почнуться в пологовому, у вас вдома або, не дай Боже, в бомбосховищі, – радить психологиня Олена Шершньова. – Подумайте, які речі вам знадобляться в кожному з цих випадків, подумайте, на чию допомогу ви можете розраховувати, і знайте, що ви зробили все, що залежало від вас”.

Варіант А. Пологи в лікарні

“Загальна сума пологів складає десь 1 000 доларів, це за самі пологи, – підраховує витрати майбутня мама Анжела. – Крім цього, потрібно розраховувати на те, що під час ведення вагітності також виникають додаткові витрати. Це і медикаменти, і вітамінки, і одяг для дитини й матері. Тобто варто розраховувати десь на 1 500-2 000 доларів”.

Про те, що за пологи доводиться платити, знає кожна жінка, яка народжувала в Україні. Утім, війна вносить свої корективи і в сімейні, і в неписані правила. Лікарі кажуть, що зараз пологи безкоштовні.

“Вам не треба заключати жодних договорів з нами, – запевняє Олег Маланчук, заступник директора КНП “Перинатальний центр м. Києва”. – Вам просто треба прийти, мати з собою паспорт, карту спостереження, яку ви вели в жіночій консультації. А можна і не мати карту, якщо ви приїхали з якихось територій, де ви не стояли на обліку. І пологовий будинок вас візьме і надасть вам ту допомогу, яка потрібна”.

Дізнатися адресу найближчого пологового можна увконтакт-центрі Національної служби здоров'я України.

“Будь-яка жінка повинна знати, що держава вже заплатила за її майбутні пологи кошти в розмірі 15 000 гривень, – пояснює керівниця Директорату медичних послуг МОЗ Олександра Машкевич. – Породілля може розраховувати на наявність всіх медикаментів, які повинні бути в пологовому відділенні і можуть бути застосовані під час пологів, також може розраховувати на надання медичної допомоги, на анестезіологічне забезпечення, і все це держава гарантує для кожної жінки безоплатно. Партнерські пологи також не потрібно оплачувати, це просто участь рідної людини в тому хвилюючому моменті, на який чекає кожна пара”.

І хоч у пологовому стверджують, що все необхідне для мами й дитини можуть надати на місці, Анжела вже підготувала валізку.

“Мені потрібно взяти теплий одяг на виписку. Це шапочка, шкарпетки, костюмчик – все коштувало мені десь до 1 300 гривень. Також я беру базові бодіки, повзунки. Набір, в якому є шапочка, “царапки”, бодіки, повзуночки, коштував десь 1 300-1 500 гривень. Пелюшки коштували 200 гривень. Для себе я беру кімнатні капці, я їх купила новенькі в пологовий будинок, ціна 500 гривень. І гігієнічні штучки замість білизни, це гривень 60. Ну, і набірчик на самі пологи. В ньому є халат і сорочка для того, щоб все пройшло і комфортно, і красиво. Він коштував десь тисячі дві. Отже, вся валізка мені обійшлася приблизно у 4-4,5 тисячі гривень”.

Народжувати в пологовому планувала і Марія Жемчужнікова.

“Ми чекали на третю дитину. Гадала, що буду народжувати як королева, у приватному пологовому. Контракт наш коштував приблизно 2 000 доларів”.

Але у плани Марії втрутилася війна – довелося шукати вихід.

Варіант Б: Пологи вдома

“27-го лютого в мене під вечір почалися перейми, – пригадує Марія. – Розумію, що вже комендантська година, і я написала хлопцям із села, чи пропустить мене тероборона проїхати. Вони мене питають, куди я зібралася. Кажу, народжувати в Київ. Виявилося, вже не можна, підірваний міст. І я просто сказала малюку, мовляв, давай не сьогодні, і лягла спати. Наступного дня о 12-й дня ми почули вибух і побачили над Житомирською трасою величезний стовп чорного диму. Трохи згодом мені почали писати знайомі, що снаряди потрапили в пологовий. У мене було відчуття відчаю, тому що я не розуміла, де мені народжувати”.

“Я дивлюся – стоїть Маша, плаче, каже: все, капєц, пологовий розбомбили, в Макарові бій іде, що нам робити? – згадує чоловік Марії Олексій. – Я кажу, ну що, будемо народжувати вдома. Ще тоді був інтернет, я відкрив на ютубі ролики для таксистів, і там покроково було все показано. Я ці відео передивився, мабуть, разів 10, вивчив кожну деталь. Треба було підготувати місце. Світла вже не було. Ми вибрали кімнату, в якій є труба від каміна, вона швидко нагріває приміщення, за пів години. Ми розклали одноразові простирадла, я приготував воду теплу. І потім стояв біля вікна та дивився, де лягають снаряди”.

“Ми не планували народжувати вдома, тому збирала потрібне з того, що було, – розповідає Маша. – В нас залишилася пляшка антисептика з ковідних часів, у мами моєї залишалася пара рукавичок стерильних. Були одноразові пелюшки – мʼякенькі такі, для дитини після народження. Ножиці знайшлися, а затискача для пуповини не було, ми обходилися підручними засобами. Взяли кліпсу для пакетів кухонних. Ну, і приготували ще миску з теплою кип'яченою водою”.

Народження сина під вибухи снарядів подружжя вважає дивом.

“Під час останньої фази пологів, тобто потуг, малий просто застряг. І 30 хвилин ані туди, ані сюди, – розповідає Маша. – У мене був такий відчай, ми обоє знесилені, ми не спали від початку війни. Я не знаю, як Олексій здогадався, що то була не голівка дитини, а амніотичний мішечок. Він його розрізав кухонними ножицями, і дитина просто вилетіла”.

Попри надію народити в пологовому, Анжела готова і до пологів вдома.

“В мене вже є коробочка, яка стоїть біля ліжка. Тут є все необхідне. Серветки сухі, вони коштують 60 гривень. Пелюшки одноразові водонепроникні. Рукавички хірургічні латексні. Є серветка спиртова та антисептик. Також я купила собі нижню білизну післяпологову. Ще з необхідного в мене два рушники – один для мене, один для малюка. Також для дитинки маю пледик, тому що необхідно підтримувати його терморегуляцію, особливо в перші години першої доби після народження. Так само в мене є набори бодіків на різні розміри. Я не знаю, якою за розміром народиться дитинка. Придбала шкарпеточки тепліші, за чотири пари заплатили ми десь 200 гривень. І, звісно, придбали затискач для пуповини, коштував гривень 20. Весь цей набір обійшовся мені десь тисячі 2-3 гривень. До пологів вдома я готова”.

Утім, Анжела не виключає, що цей набір може знадобитися не лише вдома, але й в іншому місці – бомбосховищі.

План В: Пологи в укритті

Сьогодні у більшості пологових будинків України є підвали, обладнані для того, щоб зустріти нове життя. Але…

“Світ ніколи не був стабільний. Тому завжди варто мати план А, план Б, навіть план В, – радить бути готовим до всього психологиня Ольга Шершньова. – Породіллям варто подумати: а що я буду робити, якщо мої пологи будуть проходити в бомбосховищі?”

“Біля мого будинку є більш-менш комфортне бомбосховище, – вже промоніторила ситуацію Анжела Заїка. – Воно знаходиться неподалік, воно тепле і досить затишне. Там є ліжка, достатньо простору, є світло. В принципі, в ньому все є для того, аби народити дитинку”.

Окрім набору для пологів вдома, до укриття доведеться взяти максимальну кількість теплих речей.

“Якщо ви народжуєте в бомбосховищі, вам варто з собою взяти ковдру для дитини, пелюшки, теплий одяг для малюка, обов'язково має бути шапочка, шкарпетки, – радить заступник директора перинатального центру Олег Маланчук. – Теплий одяг і ковдра для вас, а краще дві, аби на одну ви могли лягти, а іншою накритися. Якщо так станеться, що ковдр не буде, використовуйте те, що є під рукою: шуби, куртки, светри, сорочки. Головне, аби ви змогли зберегти тепло, тому що втрата тепла може бути критичною і для дитини, і для мами”.

“В мене вже є підготовлений комплект необхідних речей, аби завантажити це все у валізку і бути готовою піти у бомбосховище, – готова до всього Анжела Заїка. – Є ковдра тепленька зі стовідсоткової шерсті, вона не дуже об'ємна. Якщо буде екстрена ситуація, я прихоплю із собою курточку”.

Отже, підсумуємо:

Пологи у приватному пологовому будинку – 70 тисяч гривень.

Народжувати в державному пологовому – безкоштовно, усі витрати – за бажанням породіллі.

Пологи вдома стануть у майже 4 тисячі гривень.

Народити в бомбосховищі – додайте до цього набору кілька теплих ковдр і додаткові теплі речі для дитини. Головне – це бути готовими.

“Заспокоює ще те, що твоя дитинка – це стимул і сенс життя, – каже майбутня мама Анжела. – Тому я впевнена, що я народжу здорову дитинку, я сама буду здоровою, і це вийде зробити в Україні, в пологовому будинку. Раптом ні – тоді вдома. Раптом ні – тоді в бомбосховищі”.