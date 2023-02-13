Ленивые пельмени: быстрый рецепт

Особенность приготовления ленивых пельменей в том, что они готовятся в соусе из моркови, лука и сливок.

Название этого блюда говорит само за себя. Если у вас нет времени или желания долго стоять на кухне, лепя пельмени, приготовьте их ленивый вариант. Для этого раскатайте тесто и распределите по нему фарш.

Ингредиенты

Для теста:

мука – 3 стакана

вода – 1 стакан

яйца – 1 шт.

соль – щепотка.

Для начинки:

фарш – 500 г

лук – 1 шт.

чеснок – 1 зубчик

соль, черный молотый перец

Для заливки:

лук репчатый – 1 шт.

морковь – 1 шт.

чеснок – 3 зубчика

растительное масло – 3 ст. л.

соль, перец черный молотый

сливки – 200 г

вода

Приготовление:

В муку добавьте соль, яйцо и теплую воду, замесите мягкое тесто. Заверните его в пакет и оставьте на 30 минут отдохнуть.

В фарш добавьте измельченный лук, чеснок, перец, соль.

Приготовьте заливку: лук и чеснок нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на крупной терке. На раскаленную сковороду налейте масло, обжарьте лук, чеснок и морковь до мягкости, посолите, поперчите.

Тесто разделите на две части. Раскатайте одну часть в прямоугольный пласт. Выложите на тесто половину фарша, размажьте тонким слоем, оставляя по сантиметру с каждой стороны. Скрутите тесто в тугой рулет, края аккуратно залепите, нарежьте рулет на кусочки шириной четыре сантиметра.

Аналогичным способом приготовьте второй рулет. Выложите ленивые пельмени в сотейник или глубокую сковороду на подушку из обжаренных овощей, залейте сверху сливками, добавьте воду, чтобы жидкость доходила до середины пельменей.

Тушите при закрытой крышке на медленном огне 30 минут, пока не впитается жидкость.

Советы

Если фарш получился сухой, добавьте немного воды - так начинку будет удобно намазывать по тесту.

Главное, не переборщите с мукой, чтобы тесто не стало тугим.

Сливки используйте не менее 15%.

Приготовленные пельмени посыпьте зеленью.

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