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Ліниві пельмені: швидкий рецепт

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
818
Час на прочитання
2 хв
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Ліниві пельмені: швидкий рецепт

Фото: Credits

Особливість приготування лінивих пельменів у тому, що вони готуються в соусі з моркви, цибулі та вершків.

Назва цієї страви говорить сама за себе. Якщо у вас немає часу чи бажання довго стояти на кухні, ліплячи пельмені, приготуйте їх лінивий варіант. Для цього розкатайте тісто і розподіліть фарш.

Складники

Для тіста:

  • борошно – 3 склянки;
  • вода – 1 склянка;
  • яйця – 1 шт.;
  • сіль – щіпка.

Для начинки:

  • фарш – 500 г;
  • цибуля – 1 шт.;
  • часник – 1 зубчик;
  • сіль, чорний мелений перець.

Для заливання:

  • цибуля ріпчаста – 1 шт.;
  • морква – 1 шт.;
  • часник – 3 зубчики;
  • олія – 3 ст. л.;
  • сіль, перець чорний мелений;
  • вершки – 200 г;
  • вода.

Приготування:

У борошно додайте сіль, яйце і теплу воду, замісіть м'яке тісто. Загорніть його в пакет і залиште на 30 хвилин відпочити.

У фарш додайте подрібнену цибулю, часник, перець, сіль.

Приготуйте заливання: цибулю та часник наріжте дрібними кубиками, моркву натріть на великій тертці. На розпечену сковороду налийте олію, обсмажте цибулю, часник і моркву до м'якості, посоліть, поперчіть.

Тісто розділіть на дві частини. Розкатайте одну частину прямокутний пласт. Викладіть половину фаршу на тісто, розмажте тонким шаром, залишаючи по сантиметру з кожного боку. Скрутіть тісто в тугий рулет, краї акуратно заліпіть, наріжте рулет на шматочки шириною чотири сантиметри.

Аналогічним способом приготуйте другий рулет. Викладіть ліниві пельмені в сотейник або глибоку сковороду на подушку з обсмажених овочів, залийте зверху вершками, додайте воду, щоб рідина доходила до середини пельменів.

Тушкуйте під закритою кришкою на повільному вогні 30 хвилин, поки рідина не вбереться.

Поради

  • Якщо фарш вийшов сухим, додайте трохи води. Так начинку зручно намазувати по тісту.
  • Головне, не забийте борошном тісто, щоб воно не стало тугим.
  • Вершки використовуйте щонайменше 15%.
  • Приготовлені пельмені посипте зеленню.

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Дата публікації
Перегляди
818
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