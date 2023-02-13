Ліниві пельмені: швидкий рецепт

Особливість приготування лінивих пельменів у тому, що вони готуються в соусі з моркви, цибулі та вершків.
Назва цієї страви говорить сама за себе. Якщо у вас немає часу чи бажання довго стояти на кухні, ліплячи пельмені, приготуйте їх лінивий варіант. Для цього розкатайте тісто і розподіліть фарш.
Складники
Для тіста:
- борошно – 3 склянки;
- вода – 1 склянка;
- яйця – 1 шт.;
- сіль – щіпка.
Для начинки:
- фарш – 500 г;
- цибуля – 1 шт.;
- часник – 1 зубчик;
- сіль, чорний мелений перець.
Для заливання:
- цибуля ріпчаста – 1 шт.;
- морква – 1 шт.;
- часник – 3 зубчики;
- олія – 3 ст. л.;
- сіль, перець чорний мелений;
- вершки – 200 г;
- вода.
Приготування:
У борошно додайте сіль, яйце і теплу воду, замісіть м'яке тісто. Загорніть його в пакет і залиште на 30 хвилин відпочити.
У фарш додайте подрібнену цибулю, часник, перець, сіль.
Приготуйте заливання: цибулю та часник наріжте дрібними кубиками, моркву натріть на великій тертці. На розпечену сковороду налийте олію, обсмажте цибулю, часник і моркву до м'якості, посоліть, поперчіть.
Тісто розділіть на дві частини. Розкатайте одну частину прямокутний пласт. Викладіть половину фаршу на тісто, розмажте тонким шаром, залишаючи по сантиметру з кожного боку. Скрутіть тісто в тугий рулет, краї акуратно заліпіть, наріжте рулет на шматочки шириною чотири сантиметри.
Аналогічним способом приготуйте другий рулет. Викладіть ліниві пельмені в сотейник або глибоку сковороду на подушку з обсмажених овочів, залийте зверху вершками, додайте воду, щоб рідина доходила до середини пельменів.
Тушкуйте під закритою кришкою на повільному вогні 30 хвилин, поки рідина не вбереться.
Поради
- Якщо фарш вийшов сухим, додайте трохи води. Так начинку зручно намазувати по тісту.
- Головне, не забийте борошном тісто, щоб воно не стало тугим.
- Вершки використовуйте щонайменше 15%.
- Приготовлені пельмені посипте зеленню.
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