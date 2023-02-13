Ліниві пельмені: швидкий рецепт

Особливість приготування лінивих пельменів у тому, що вони готуються в соусі з моркви, цибулі та вершків.

Назва цієї страви говорить сама за себе. Якщо у вас немає часу чи бажання довго стояти на кухні, ліплячи пельмені, приготуйте їх лінивий варіант. Для цього розкатайте тісто і розподіліть фарш.

Складники

Для тіста:

борошно – 3 склянки;

вода – 1 склянка;

яйця – 1 шт.;

сіль – щіпка.

Для начинки:

фарш – 500 г;

цибуля – 1 шт.;

часник – 1 зубчик;

сіль, чорний мелений перець.

Для заливання:

цибуля ріпчаста – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

часник – 3 зубчики;

олія – 3 ст. л.;

сіль, перець чорний мелений;

вершки – 200 г;

вода.

Приготування:

У борошно додайте сіль, яйце і теплу воду, замісіть м'яке тісто. Загорніть його в пакет і залиште на 30 хвилин відпочити.

У фарш додайте подрібнену цибулю, часник, перець, сіль.

Приготуйте заливання: цибулю та часник наріжте дрібними кубиками, моркву натріть на великій тертці. На розпечену сковороду налийте олію, обсмажте цибулю, часник і моркву до м'якості, посоліть, поперчіть.

Тісто розділіть на дві частини. Розкатайте одну частину прямокутний пласт. Викладіть половину фаршу на тісто, розмажте тонким шаром, залишаючи по сантиметру з кожного боку. Скрутіть тісто в тугий рулет, краї акуратно заліпіть, наріжте рулет на шматочки шириною чотири сантиметри.

Аналогічним способом приготуйте другий рулет. Викладіть ліниві пельмені в сотейник або глибоку сковороду на подушку з обсмажених овочів, залийте зверху вершками, додайте воду, щоб рідина доходила до середини пельменів.

Тушкуйте під закритою кришкою на повільному вогні 30 хвилин, поки рідина не вбереться.

Поради

Якщо фарш вийшов сухим, додайте трохи води. Так начинку зручно намазувати по тісту.

Головне, не забийте борошном тісто, щоб воно не стало тугим.

Вершки використовуйте щонайменше 15%.

Приготовлені пельмені посипте зеленню.

Читайте також: