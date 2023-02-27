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В Белгороде снова "хлопок": нашли обломки сразу 3 дронов (фото, видео)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В Белгороде снова "хлопок": нашли обломки сразу 3 дронов (фото, видео)

Фото: t.me/belgorod_informant

По словам местного губернатора, пострадавших нет, но есть разрушения: где-то выбиты окна, где-то повреждены автомобили.

В российском Белгороде обнаружили обломки сразу трех беспилотных летательных аппаратов.

Об этом пишут местные телеграммы-каналы.

"Пострадавших нет, но есть разрушения: где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены автомобили. Спецслужбы уже занимаются ситуацией", – рассказал местный губернатор Вячеслав Гладков.

Прокремлевский телеграмм канал Mash утверждает, что якобы система ПВО сбила над Белгородом Ту-141 "Стриж". Якобы беспилотники летели в сторону электрической подстанции.

© t.me/breakingmash
Фото: t.me/breakingmash

Другой телеграмм-канал "Белгородский осведомитель" пишет, что один из беспилотников – модифицированный российский БПЛА "Гранат-4".

В Сети также пишут, что один из беспилотников якобы залетел внутрь дома.

Ранее в Белгородской области России разбился самолет Минобороны РФ. Также недавно в этой же области российская ПВО сбила свою же ракету.

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Дата публикации
Просмотры
2426
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