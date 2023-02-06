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В Белгородской области заявляют об обстреле села

В Белгородской области заявляют об обстреле села

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
2006
Время на прочтение
1 мин
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В Белгородской области заявляют об обстреле села

По данным местных Телеграмм-каналов, снаряд вызвал пожар.

В России заявляют об обстреле села Казинка в Валуйском районе Белгородской области.

Об этом пишут белгородские телеграммы-каналы.

"Обстреляно село Казинка Валуйского городского округа. Есть жертвы среди мирных жителей. В результате попадания снаряда вспыхнула хозяйственная постройка частного жилого дома, погибла женщина 70 лет. В настоящее время все оперативные службы и глава округа находятся на месте. Пожарные бригады уже начали тушение", — цитируют местые ТГ-каналы губернатора области Вячеслава Гладкова.

Напомним, накануне жители Белгородской области сообщали о взрывах, после которых сработали сигнализации автомобилей.

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Дата публикации
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2006
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