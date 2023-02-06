У Бєлгородській області заявляють про обстріл села

У Росії заявляють про обстріл села Казинка у Валуйському районі Бєлгородської області.

Про це пишуть Бєлгородські Телеграм-канали.

"Обстріляно село Казинка Валуйського міського округу. Є жертви серед мирних мешканців. Внаслідок влучення снаряда спалахнула господарська споруда приватного житлового будинку, загинула жінка 70 років. Наразі всі оперативні служби та голова округу перебувають на місці. Пожежні бригади вже розпочали гасіння", - цитують місцеві ТГ-канали губернатора області В’ячеслава Гладкова.

Нагадаємо, напередодні жителі Бєлгородської області повідомляли про вибухи, після яких спрацювали сигналізації автівок.

Читайте також: