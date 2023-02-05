"Бавовна" у Бєлгородській області: місцеві показали відео вибухів

У Бєлгородській області РФ – чергова "бавовна".

Про це сьогодні, 5 лютого, повідомляють місцеві Телеграм-канали.

У повідомленнях йдеться, що після вибуху спрацювали сигналізації автівок. Наразі влада не коментує інцидент.

Нагадаємо, 13 жовтня в селищі Октябрський під Бєлгородом – за 40 км від кордону України – пролунали вибухи – місцева влада повідомила, що підірвано склад боєприпасів та почалася пожежа й детонація боєприпасів.

Напередодні стало відомо, що в самому місті Бєлгород була повітряна тривога, невідома ракета (чи її уламки) частково зруйнувала технічний і 16-й поверхи житлового будинку.

18 грудня в російському місті Бєлгород чули вибухи, над одним із будинків здійнявся стовп диму. За словами губернатора В’ячеслава Гладкова, над містом працювала ППО, в районі 1 людина загинула, загалом поранення отримали вісім людей.

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