Красуня в лубутенах: Різ Візерспун приїхала на шоу в Нью-Йорку

Акторка займається промокампанією фільму Netflix за її участю "До тебе чи до мене?", де вона знімалася з Ештоном Кутчером.

Сьогодні в Нью-Йорку зірка відвідала шоу "Доброго ранку, Америко", куди приїхала у чорному пальті з поясом на талії, прозорих чорних колготах та лакованих слінгбеках на шпильках від відомого взуттєвого бренду Christian Louboutin про туфлі якого мріють усі модниці у світі.

Різ Візерспун / Фото: Getty Images

У Різ було розпущене і трохи навіть розпатлане волосся, вона зробила насичений макіяж очей зі стрілками на повіках, адже приїхала на знімання на телебачення, і нафарбувала губи рожевим блиском. У вухах у акторки виблискували золоті сережки-кільця, а на пальцях також було кілька прикрас.

Декількома днями раніше Візерспун відвідувала шоу “Джиммі Кіммел у прямому ефірі”, знімання якого відбуваються у Лос-Анджелесі. Там Різ з'явилася в чорній мінісукні від австралійського бренду Maticevski.

Різ Візерспун / Фото: Getty Images

Також Візерспун вже встигла відвідати кілька заходів у рамках промокампанії фільму, зокрема й у компанії свого партнера Ештона Кутчера.

Різ Візерспун та Ештон Кутчер / Фото: Associated Press

Різ Візерспун та Ештон Кутчер / Фото: Associated Press

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