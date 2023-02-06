Гол легіонера приніс "Динамо" третю поспіль перемогу на зимових зборах (відео)

Київське "Динамо" в шостому контрольному матчі на тренувальному зборі в Туреччині обіграло північномакедонську "Шкендію" – 1:0 .

Долю зустрічі вирішив єдиний гол. Його автором наприкінці першого тайму став нідерландський півзахисник Джастін Лонвейк.

"Динамо" (стартовий склад): Нещерет – Дубінчак, Боль, Дячук, Караваєв -– Андрієвський, Гармаш, Лонвейк, Пашко, Кабаєв – Пономаренко

"Динамо" (2-й тайм): Нещерет – Малиш, Бурда, Попов, Дубінчак – Царенко, Сидорчук, Василець — Беніто, Горбач, Волошин.

Огляд матчу

Раніше на турецьких зборах команда Мірчі Луческу розгромно програла віденському "Рапіду" (0:4), поступилася словенському "Марибору" (0:2), зіграла внічию з австрійською "Аустрією Лустенау" (2:2), розгромила румунську "Унірю Деж" (5:1) та обіграла данський "Вайле" (2:0).

Першу частину сезону "Динамо" завершило на третьому місці в УПЛ, набравши 30 очок після 15 матчів. На міжнародній арені кияни попрощалися з єврокубками, посівши останнє місце в групі Ліги Європи.

Свій наступний офіційний матч "біло-сині" проведуть в рамках чемпіонату України з "Інгульцем", базовий день туру – 4 березня.

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