У костюмі кольору гарбуза: Різ Візерспун відвідала популярне шоу у Нью-Йорку

Зірка серіалів "Ранкове шоу" та "Усюди жевріють пожежі" викликала вчора фурор, коли прямувала на запис шоу The Today у Нью-Йорку. На знаменитості був яскравий монохромний образ — штанний костюм кольору стиглого гарбуза.

Штани у вбранні були трохи розкльошені, а ось жакет — класичним з накладними кишенями, одним ґудзиком та закругленими краями. Доповнювали образ шифонова сорочка на ґудзиках у тон костюма, та туфлі із гострим мисом коричневого відтінку.

Різ також зробили модне укладання з легкими напіврозпущеними локонами та легкий макіяж з помадою ніжного відтінку.

Різ Уізерспун / Фото: Getty Images

Шоу акторка та бізнесвумен відвідала, щоб розповісти про свою нову дитячу книжку "Зайнята Бетті". Про це видання вона розповідала і днем раніше, але на програмі Good Morning America на телеканалі ABC. Щоправда, тоді на Різ був блакитний костюм.

Різ Уізерспун / Фото: Getty Images

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