"Корові відірвало ногу, біля будинку – 42 "прильоти": житель Херсонщини розповів, як пережив окупацію

Невеличке село Мала Сейдеминуха на Херсонщині стало лінією вогню. Проте навіть в таких умовах тут залишалися місцеві мешканці.
Журналісти побували у деокупованому селі Мала Сейдеминуха Бериславського району Херсонщини. Влітку і восени тут тривали активні бойові дії.
Як живе вщент зруйноване російськими обстрілами село, повідомляє "Укрінформ".
Місцевий житель Сергій залишався тут з дружиною всю окупацію. У вересні, під час контрнаступу, они евакуювалися лиш на якийсь час, адже у селі тривали вуличні бої. Недавно, разом із ще 16 мешканцями, повернулися до рідного села після звільнення. До вторгнення РФ тут проживало 180 людей.
Уже дев’ять місяців у Малій Сейдеминусі немає світла. Всі території навколо заміновані.
За словами чоловіка, окупанти приходили і забирали у місцевих харчі. Інколи давали взамін кілограм рису і відмовлятися не можна було, бо могли побити. Чоловік зазначає, що військові РФ, що були в селі – це "всякий зброд". Вони шукали здичавілі кущі конопель, сушили і курили їх.
"Наші стояли у селі Новогреднєве. По прямій це два кілометри від Великої Сейдеминухи. Бої тривали з березня, але більш інтенсивні – два місяці. Наші не могли до них підступити", – каже місцевий житель.
Внаслідок бойових дій була зруйнована хата Сергія.
"Снаряд залетів у дах і прямо на горищі розірвався. Вікна повилітали. Це ми вже хату відремонтували. Моїй корові відірвало ногу. Приїхали зі Снігурівки, дорізали і забрали її за чотири тисячі. Вівчарку нашу розірвало на куски", – пригадує він. Біля будинку чоловіка було 42 "прильоти". 9 снарядів не розірвалося.
Також чоловік зазначає, що окупанти відстрілювали домашню худобу просто заради розваги.
"Корів у селі не залишилося. Може яких дві. У нас було 70 корів, то майже всіх побило чи на мінах підірвалися. Отам корова валяється, там… Ми ще до всіх не добралися. Чого туди заходити, там міни", – каже Сергій.
Бичка військові із 61-ої бригади відв’язали на волю, щоб не здох. Коли чоловік повернувся додому, то побачив свою тварину, яка блукала поруч обійстя.
Дружина пана Сергія – Світлана пригадує, що коли до села зайшли наші війська, вона навіть розплакалася на радощах.
"Знаєте, коли наші хлопці зайшли, я плакала. Ви собі не уявляєте, як це пів року бачити ті морди", – зазначає вона.
Раніше повідомлялося, що російські окупанти повністю знищили селище Новоселівське на Луганщині. Там немає жодної вцілілої будівлі та не залишилося жодного місцевого мешканця.
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