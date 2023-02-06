"Корові відірвало ногу, біля будинку – 42 "прильоти": житель Херсонщини розповів, як пережив окупацію

Невеличке село Мала Сейдеминуха на Херсонщині стало лінією вогню. Проте навіть в таких умовах тут залишалися місцеві мешканці.

Журналісти побували у деокупованому селі Мала Сейдеминуха Бериславського району Херсонщини. Влітку і восени тут тривали активні бойові дії.

Як живе вщент зруйноване російськими обстрілами село, повідомляє "Укрінформ".

Місцевий житель Сергій залишався тут з дружиною всю окупацію. У вересні, під час контрнаступу, они евакуювалися лиш на якийсь час, адже у селі тривали вуличні бої. Недавно, разом із ще 16 мешканцями, повернулися до рідного села після звільнення. До вторгнення РФ тут проживало 180 людей.

Фото: Google Maps

Уже дев’ять місяців у Малій Сейдеминусі немає світла. Всі території навколо заміновані.

За словами чоловіка, окупанти приходили і забирали у місцевих харчі. Інколи давали взамін кілограм рису і відмовлятися не можна було, бо могли побити. Чоловік зазначає, що військові РФ, що були в селі – це "всякий зброд". Вони шукали здичавілі кущі конопель, сушили і курили їх.

"Наші стояли у селі Новогреднєве. По прямій це два кілометри від Великої Сейдеминухи. Бої тривали з березня, але більш інтенсивні – два місяці. Наші не могли до них підступити", – каже місцевий житель.

Внаслідок бойових дій була зруйнована хата Сергія.

"Снаряд залетів у дах і прямо на горищі розірвався. Вікна повилітали. Це ми вже хату відремонтували. Моїй корові відірвало ногу. Приїхали зі Снігурівки, дорізали і забрали її за чотири тисячі. Вівчарку нашу розірвало на куски", – пригадує він. Біля будинку чоловіка було 42 "прильоти". 9 снарядів не розірвалося.

Також чоловік зазначає, що окупанти відстрілювали домашню худобу просто заради розваги.

"Корів у селі не залишилося. Може яких дві. У нас було 70 корів, то майже всіх побило чи на мінах підірвалися. Отам корова валяється, там… Ми ще до всіх не добралися. Чого туди заходити, там міни", – каже Сергій.

Бичка військові із 61-ої бригади відв’язали на волю, щоб не здох. Коли чоловік повернувся додому, то побачив свою тварину, яка блукала поруч обійстя.

Дружина пана Сергія – Світлана пригадує, що коли до села зайшли наші війська, вона навіть розплакалася на радощах.

"Знаєте, коли наші хлопці зайшли, я плакала. Ви собі не уявляєте, як це пів року бачити ті морди", – зазначає вона.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти повністю знищили селище Новоселівське на Луганщині. Там немає жодної вцілілої будівлі та не залишилося жодного місцевого мешканця.

Читайте також: