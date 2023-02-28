В Бахмуті росіяни переважають чисельно, але і втрати у них великі - Маляр

Бахмутський напрямок дуже важливий. Нещодавно туди їздив генерал Сирський з особистою інспекцією.

В Бахмуті ворог сконцентрував свої ключові зусилля, оскільки має мету вийти на кордони Донецької області.

Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“Зараз епіцентром бойових дій є Бахмут. Ми це спостерігаємо вже декілька місяців. Ворог сконцентрував там свої ключові зусилля, оскільки має мету вийти на кордони Донецької області. Ситуація там дійсно напружена. Генерал Сирський — це командувач Східного угруповання військ. Він постійно знаходиться на Сході і на передовій. Генерал об’їздив фактично весь Бахмут, був у штабі. Задачею було зрозуміти обставини, які можуть заважати обороні або навпаки її покращити. Прямо на місці були прийняті рішення щодо переміщення додаткових підрозділів”, - зазначила Ганна Маляр.

Вона також додала, що на Сході командування сьогодні здійснює і генерал Тарнавський. Там теж тривають бої і наступ ворога приблизно з початку січня.

“Ми говоримо про це відкрито. Зараз в районі Бахмута ворогом збираються професійні і численні підрозділи “Вагнера”. Але попри те, що там тривають серйозні бої і ворог по чисельності переважає, втрати у ворога значно вищі за наші. Наші підрозділи знищують навіть до 80% заведених підрозділів “Вагнера”. Це та інформація, яку надавав Генштаб”, - підкреслила Маляр.

Нагадаємо, що за допомогою аеророзвідки прикордонники-мінометники завдавали вогневе ураження по маршрутах переходу противника у наступ.

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