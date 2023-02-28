Answear. робить великий крок вперед із придбанням брендів Sneakerstudio та PRM

Answear., польська міжнародна компанія e-commerce в сегменті моди та lifestyle, що отримала близько 210 мільйонів євро прибутку в 2022 році, купує Sneakerstudio, одного з провідних рітейлерів кросівок і streetwear одягу в Центральній і Східній Європі, а також перспективний бренд вуличної моди преміум-класу PRM.

Компанія вбачає великий потенціал у даному сегменті та сподівається використовувати сильні сторони одна одної, поєднуючи унікальну пропозицію продуктів із операційною досконалістю, технологіями та логістичними можливостями Answear.

- Нам подобаються бренди, які насамперед вирізняються унікальними преміальними кросівками та вуличним одягом. Завдяки цьому злиттю ми розширюємо нашу сферу діяльності та маємо можливість охопити нові групи клієнтів, зокрема, так зване покоління Gen Z або категорію покупців, зацікавлених у продуктах преміум-класу та luxury. Усі прогнози передбачають динамічне зростання ринку преміальних продуктів, у що ми також віримо, так само як і у те, що ця угода дозволить нам ще швидше увійти в цей сегмент і ефективно в ньому розвиватися, – коментує Кшиштоф Байолек, CEO Answear.

Sneakerstudio — це зрілий і респектабельний бренд кросівок серед молоді. Він керує онлайн-магазинами в країнах ЦСЄ, а також продає свою продукцію на ринках Західної Європи, в тому числі через глобальний сайт.

PRM — це нова концепція, яка відповідає поточним ринковим тенденціям і пропонує streetwear & fashion класу люкс. Він уже встиг залучити багато брендів, таких як Y-3, A.P.C., Marni, A-Cold-Wall, MISBHV і Rick Owens. Продажі здійснюються через глобальний онлайн-сайт, а бутик бренду знаходиться у Варшаві.

– Нам дуже приємно об’єднати зусилля з таким авторитетним гравцем, як Answear. Завдяки надійній логістиці та чудовим системам електронної комерції компанія обслуговує клієнтів на найкращому рівні. Я твердо вірю, що поєднання цих напрямків разом із унікальними брендами, які ми створили протягом останніх років, стане важливим кроком у нашому розвитку та допоможе нам вийти на вершину, – каже Лукаш Лєпчинські, засновник брендів Sneakerstudio та PRM.

Answear. купує організовану частину підприємства у Fashion Trends Group Sp. z. o.o., яка включає веб-сайти електронної комерції Sneakerstudio та PRM, а також два стаціонарні бутіки в Кракові та Варшаві, контракти з брендами та відділи продажу та маркетингу.

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Про Answear:

Answear. - це інтернет-магазин унікальних товарів понад 500 світових брендів. Серед них найвідоміші преміальні (Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Michael Kors, Polo Ralph Lauren, Karl Lagerfeld, Liu Jo, Pinko, спортивні (adidas, The North Face, Columbia), культові джинсові (Guess, Pepe Jeans), а також нові нішеві бренди, як: Samsoe-Samsoe, The Kooples. Компанію було засновано у 2011 році у Кракові (Польща). Сьогодні Answear працює на 11 європейських ринках, обслуговуючи понад 1,6 мільйонів клієнтів. Компанія зареєстрована на Варшавській фондовій біржі з 2021 року.